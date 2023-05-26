Лозанна, Швейцария, 26 мая, 2023, 15:02 — ИА Регнум. Спортивный арбитражный суд (CAS) считает, что решение об отстранении российских клубов от участия в турнирах Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не является дискриминационным. Об этом говорится в мотивировочной части постановления CAS, опубликованного на сайте организации.

Иван Шилов ИА REGNUM Футбол

В частности, в релизе CAS отмечается, что это решение не нарушило ни принцип политического нейтралитета, ни обязательных положений швейцарского законодательства.

«Оно не было непропорциональным или дискриминационным и находится в пределах усмотрения УЕФА», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в марте 2022 года решили отстранить сборные России от соревнований из-за спецоперации России на Украине. Из-за этого вердикта российские клубы не были допущены до еврокубков.