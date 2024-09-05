Ханой, 5 сентября, 2024, 18:04 — ИА Регнум. Сборная России по футболу одержала победу над командой Вьетнама в товарищеском матче в Ханое. Встреча завершилась со счётом 3:0.

РИА Новости/Максим Богодвид

На 24-й минуте счёт в матче открыл полузащитник Далер Кузяев после паса нападающего Тамерлана Мусаева. На 62-й минуте вьетнамский защитник Ван Тхань Ву срезал мяч в свои ворота. На 77-й минуте Мусаев забил третий мяч и довёл счёт до разгромного.

7 сентября российская национальная команда сыграет со сборной Таиланда.

Как передавало ИА Регнум, 19 августа был объявлен расширенный состав национальной российской команды на игры. Отмечалось, что полузащитники Александр Головин и Арсен Захарян из-за травм вынуждены пропустить сборы.

В начале сентября в сборной сообщили, что защитники Игорь Дивеев и Александр Солдатенков также не смогут участвовать в сентябрьских матчах. В результате в команду вызвали Валентина Пальцева, Антона Зиньковского и Арсена Адамова.