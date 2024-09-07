Ханой, 7 сентября, 2024, 10:09 — ИА Регнум. Матч сборной России по футболу с представителями Таиланда отменён из-за обрушившегося на Вьетнам тайфуна «Яги». Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

РИА Новости/Максим Богодвид

Вторую игру подопечных главного тренера национальной команды Валерия Карпина планировалось провести 7 сентября в 16:00 мск.

«Решение принималось с учётом количества уже выпавших осадков и прогноза погоды на ближайшие сутки в Ханое», — отметили в РФС.

Местные власти рекомендовали жителям и гостям вьетнамской столицы оставаться в зданиях и не выходить на улицу.

Как сообщало ИА Регнум, в Ханое российская национальная команда принимает участие в товарищеском турнире с командами Вьетнама и Таиланда. 6 сентября встреча с Вьетнамом завершилась со счётом 3:0 в пользу России.

На 24-й минуте счёт в матче открыл полузащитник Далер Кузяев после паса нападающего Тамерлана Мусаева. На 62-й минуте вьетнамский защитник Ван Тхань Ву срезал мяч в свои ворота. На 77-й минуте Мусаев забил третий мяч и довёл счёт до разгромного.