Цюрих, Швейцария, 1 марта, 2022, 08:56 — ИА Регнум. Решение отстранить сборные России от соревнований приняли Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом 1 марта сообщила пресс-служба ФИФА.

Цитата из м/ф «Футбольные звезды». Реж. Борис Дежкин. 1974. СССР Футбол

«ФИФА и УЕФА приняли совместное решение о том, что все российские команды, будь то национальные сборные или клубы, будут отстранены от участия в турнирах обеих организаций до дальнейшего уведомления», — говорится в сообщении.

Таким образом, сборная России по футболу не сможет сыграть в стыковых матчах за право выйти в финальную часть ЧМ-2022. Сборная должна была сыграть дома с поляками 24 марта. Победитель этого матча должен был 29 марта встретиться с победителем в паре Швеция — Чехия.

Также сборная России не сможет сыграть в Лиге Наций с Албанией, Израилем и Исландией.

Кроме того, женская сборная России не сможет принять участие в чемпионате Европы 2022 года.

Также, помимо этого, из розыгрыша Лиги Европы отстранён московский «Спартак», который оставался единственным российским клубом в еврокубках.

Напомним, с 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию по освобождению Украины от фашистов, пришедших к власти в результате переворота в 2014 году и устроивших геноцид жителей Донбасса.