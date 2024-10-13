Москва, 13 октября, 2024, 13:05 — ИА Регнум. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев высмеял «план победы» главы киевского режима Владимира Зеленского. Он также предсказал судьбу Украины через десять лет.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Безумный [Зеленский] громогласно заявил о наличии у него «плана победы» из одного пункта: «Приглашение Киева в НАТО», — написал Медведев в Telegram-канале.

По его мнению, после вступления в Североатлантический альянс Украину ждёт незавидная участь.

«Что будет дальше ― нетрудно представить: молодые и не очень «члены альянса» подвергнут инвалидизированную, беспомощную Украину длительному извращённому насилию, издевательствам», ― указал Медведев.

После этого, по словам замглавы Совбеза, страну через десять лет просто выбросят «на помойку».

Как сообщало ИА Регнум, Зеленский ранее заявлял, что киевский режим намерен доработать свой «план» и согласовать с западными союзниками, а затем опубликовать. 9 октября на саммите «Украина — Юго-Восточная Европа» глава киевского режима раскрыл первый пункт плана. По его мнению, приглашение Украины в НАТО и будущее членство были бы реальными шагами к миру.

Бывший стратегический аналитик военной разведки США Ребекка Коффлер считает, что так называемый «план победы» Зеленского в действительности является «проигрышной авантюрой» и не способен принести мир Украине. По её словам, победа над Россией остаётся лишь мечтой Зеленского, никакой конкретики в плане не представлено, а ситуация на поле боя главой киевского режима игнорируется.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что одним из условий для переговоров Москвы и Киева будет заявление украинских властей об отказе от намерений вступить в НАТО. Кроме того, для начала переговоров киевский режим должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году, заявлял российский лидер.