Вашингтон, 11 октября, 2024, 14:10 — ИА Регнум. Так называемый «план победы» лидера киевского режима Владимира Зеленского в действительности является «проигрышной авантюрой» и не способен принести мир Украине, отметила в своей статье для Fox News бывший стратегический аналитик военной разведки США Ребекка Коффлер.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

Победа над Россией остаётся лишь мечтой Зеленского, никакой конкретики в плане не представлено, а ситуация на поле боя главой киевского режима игнорируется, указала автор.

«То, что выдаётся за новый «конкретный» план, не содержит чёткого пути к победе в войне. Более того, определение победы над Россией у Зеленского остаётся лишь мечтами», — подчеркнула Коффлер.

Она указала пять причин несостоятельности «плана Зеленского». У Киева нет ни реалистичного плана победы, ни стратегии её достижения, руководители киевского режима игнорируют реалии, сложившиеся на земле, Украина заметно уступает России в вооружении и численности войск, а также в военном производстве, отметила Коффлер.

Как передавало ИА Регнум, Зеленский ранее заявлял, что киевский режим намерен доработать свой «план» и согласовать с западными союзниками, а затем опубликовать. Первым пунктом плана является приглашение Украины в НАТО, указывал он.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что одним из условий для переговоров Москвы и Киева будет заявление украинских властей об отказе от намерений вступить в НАТО. Кроме того, для начала переговоров киевский режим должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году, заявлял президент.