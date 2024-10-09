Загреб, 9 октября, 2024, 22:51 — ИА Регнум. Приглашение в Североатлантический альянс является первым пунктом плана по урегулированию украинского конфликта. Об этом 9 октября заявил глава киевского режима Владимир Зеленский на саммите «Украина — Юго-Восточная Европа».

ИА Регнум Зеленский, мирный саммит

«Приглашение Украины в НАТО и будущее членство для Украины были бы реальными шагами к миру», — сказал он.

По словам Зеленского, Россия «геополитически проиграет» при вступлении Украины в альянс.

Мероприятие проходило в Хорватии.

Как сообщало ИА Регнум, Владимиру Зеленскому необходимо самому начать переговоры с Россией по урегулированию конфликта, считает оппозиционер, депутат Верховной рады Александр Дубинский. По его мнению, Запад таких указаний открыто не даст. В условиях общего упадка и некомпетентности госаппарата Украины ни экономика, ни система мобилизации, ни военно-промышленный комплекс не могут совершить чудо, отметил политик.

По данным агентства Bloomberg, глава киевского режима может смягчить позицию в отношении условий завершения конфликта. К этому мнению склоняются союзники Украины, которые давят на руководство страны, требуя конкретного плана завершения конфликта. Противостояние в зоне боевых действий, исход президентских выборов в США, а также ограниченность бюджетных средств на Западе побуждают их к возможности завершения конфликта путём переговоров, отметили в агентстве.

Зеленский 7 октября заявил, что Украина доработает «план победы» и сделает публичным его содержание после согласования с западными союзниками. Он добавил, что Киев ожидает отчёта от команды в Вашингтоне, работающей над военными и военно-политическими деталями плана. В прежний «план победы» входили пять пунктов, четыре из которых касались продолжения боевых действий и потребностей Киева, а один планировался к выполнению после завершения конфликта.

Президент России Владимир Путин в июне заявлял, что одним из условий для переговоров Москвы и Киева будет заявление украинских властей об отказе от намерений вступить в НАТО. Глава государства добавил, что Киев также для этого должен вывести свои войска из новых регионов РФ, а также их и новые территориальные реалии.