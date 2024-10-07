Зеленский анонсировал изменение «плана победы»
Зеленский: Украина усовершенствует «план победы» и обнародует его
Киев, 8 октября, 2024, 00:19 — ИА Регнум. Украина доработает «план победы» и сделает публичным его содержание после согласования с западными союзниками. Об этом 7 октября заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.
«Поняв все позиции партнёров, все реальные возможности для Украины, усилив наш план победы, мы сделаем публичной нашу стратегию дальнейших действий. Важно, что перспектива должна быть понятна для каждого в нашей стране», — сказал он в своём вечернем обращении.
По словам Зеленского, он ожидает отчёта от команды в Вашингтоне, работающей над военными и военно-политическими деталями плана.
Как сообщало ИА Регнум, в сентябре глава киевского режима в ходе своего визита в Соединённые Штаты расхваливал «план победы» в попытках заручиться большей поддержкой и гарантиями безопасности от Вашингтона и западных союзников. Несмотря на это, по информации издания The Wall Street Journal, действующая американская администрация отказалась одобрить этот план из-за опасений дальнейшей эскалации конфликта на Украине.
В прежний «план победы» Зеленского входили пять пунктов, четыре из которых касались продолжения боевых действий и потребностей Киева, а один планировался к выполнению после завершения конфликта. По словам руководителя пресс-службы Госдепартамента США Мэтью Миллера, этот план также включал действия третьих стран.
Так называемый план победы Зеленского не вызвал восторга у США, которые отвергли его и лишь пообещали выделить дополнительную помощь, сообщило 5 октября британское издание The Times. Отмечалось, что отказ Вашингтона одобрить план главы киевского режима стал чувствительным ударом, поскольку Украина не получила разрешения на удары западным оружием вглубь российской территории, а также гарантий безопасности.