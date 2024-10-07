Киев, 8 октября, 2024, 00:19 — ИА Регнум. Украина доработает «план победы» и сделает публичным его содержание после согласования с западными союзниками. Об этом 7 октября заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

Сергей Корсун ИА Регнум Визит Зеленского в США, Трамп, Харрис, Байден

«Поняв все позиции партнёров, все реальные возможности для Украины, усилив наш план победы, мы сделаем публичной нашу стратегию дальнейших действий. Важно, что перспектива должна быть понятна для каждого в нашей стране», — сказал он в своём вечернем обращении.

По словам Зеленского, он ожидает отчёта от команды в Вашингтоне, работающей над военными и военно-политическими деталями плана.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре глава киевского режима в ходе своего визита в Соединённые Штаты расхваливал «план победы» в попытках заручиться большей поддержкой и гарантиями безопасности от Вашингтона и западных союзников. Несмотря на это, по информации издания The Wall Street Journal, действующая американская администрация отказалась одобрить этот план из-за опасений дальнейшей эскалации конфликта на Украине.

В прежний «план победы» Зеленского входили пять пунктов, четыре из которых касались продолжения боевых действий и потребностей Киева, а один планировался к выполнению после завершения конфликта. По словам руководителя пресс-службы Госдепартамента США Мэтью Миллера, этот план также включал действия третьих стран.

Так называемый план победы Зеленского не вызвал восторга у США, которые отвергли его и лишь пообещали выделить дополнительную помощь, сообщило 5 октября британское издание The Times. Отмечалось, что отказ Вашингтона одобрить план главы киевского режима стал чувствительным ударом, поскольку Украина не получила разрешения на удары западным оружием вглубь российской территории, а также гарантий безопасности.