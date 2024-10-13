Москва, 13 октября, 2024, 03:06 — ИА Регнум. Межгосударственное объединение Бразилии, России, Индии, Китая, Южной Африки, ОАЭ, Ирана, Египта и Эфиопии не было и не будет военным союзом. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел РФ.

Сергей Корсун ИА Регнум БРИКС (BRICS)

В МИД подчеркнули, что БРИКС подразумевает многопрофильное стратегическое партнёрство, базирующееся на трёх ключевых столпах: политика и безопасность, экономика и финансы, культура и гуманитарные связи.

В дипмиссии также акцентировали, что БРИКС никогда не являлся, не является и не собирается становиться военным союзом. Отношения между партнёрами по БРИКС строятся на основе равноправия и взаимного уважения, принципов открытости, прагматизма, солидарности и ненаправленности против кого бы то ни было.

Как сообщало ИА Регнум, однозначно будут предприняты попытки отговорить лидеров стран от участия в саммите БРИКС в Казани, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он уточнил, что модель, предлагаемая Россией в рамках БРИКС, кардинально отличается от западной. По его словам, российская модель основывается на равноправии и готовности учитывать взаимные интересы между государствами.

Саммит БРИКС пройдёт в Казани 23–24 октября.

Президент России Владимир Путин выступит на деловом форуме БРИКС в Москве, сообщил 10 октября помощник главы государства Юрий Ушаков. Деловой форум пройдёт 17–18 октября.

В сентябре Путин заявил, что более 30 стран проявляют готовность к присоединению к БРИКС и сотрудничеству с ним. Президент отметил, что новые члены объединения — самодостаточные государства с быстро развивающимися экономиками и со своей самобытной культурой. 8 октября Путин пригласил лидеров стран СНГ поучаствовать в предстоящем саммите. В июне министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил о желании страны присоединиться к БРИКС. Путин позднее сообщил, что 23 октября в рамках саммита организации в Казани он планирует провести встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.