Владивосток, 5 сентября, 2024, 10:22 — ИА Регнум. Более 30 стран проявляют готовность к присоединению или сотрудничеству с БРИКС. Об этом 5 сентября на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке заявил президент России Владимир Путин.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

«Более 30 стран мира на сегодняшний день проявляют свою готовность сотрудничать, а некоторые и присоединиться к БРИКС», ― сообщил глава государства.

Российский лидер отметил, что новые члены БРИКС самодостаточные, с быстро развивающимися экономиками, со своей самобытной культурой.

«Очень интересные государства. Они, безусловно, внесут свой позитивный вклад в развитие организации», ― уверен Путин.

Как сообщало ИА Регнум, в БРИКС входят десять стран: Россия, Бразилия, Индия, Китай, ЮАР, а также новые члены — Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопия. Состав объединения расширился с 2024 года.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в начале июня заявил о желании Турции присоединиться к БРИКС. По данным американского агентства Bloomberg, Анкара несколько месяцев назад подала официальную заявку на вступление в объединение.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 4 сентября заявила, что на вступление в межгосударственное объединение БРИКС поступило огромное количество заявок. Дипломат отметила, что сейчас нужен опыт взаимодействия БРИКС в расширенном составе.

28 июля премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим сообщил, что страна официально заявила о своём желании присоединиться к БРИКС, направив в Россию письмо. В августе заявку на вступление подал Азербайджан.

В конце июля исполнительный директор Национального комитета по исследованию БРИКС Георгий Толорая отметил, что в межгосударственное объединение намерены вступить порядка 30 государств.