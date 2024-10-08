Москва, 8 октября, 2024, 16:15 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил, что будет рад видеть всех лидеров СНГ на саммите БРИКС+, который состоится 22–24 октября в Казани.

Виталий Невар/ТАСС

БРИКС становится всё более привлекательной для многих стран мира организацией, сказал Путин на заседании совета лидеров СНГ в узком составе, которое прошло в Кремле.

«Мы, как вы знаете, расширили эту организацию в прошлом году, теперь будут участвовать (в мероприятиях БРИКС. — Прим. ред.) все новые члены и те, кто заинтересован в подключении к работе этого уважаемого международного форума», — отметил президент России.

Как передавало ИА Регнум, ранее 8 октября в ходе переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а затем с премьер-министром Армении Николом Пашиняном глава российского государства пригласил обоих политиков на саммит в Казани.

В октябре заявку на вступление в БРИКС направила Сирия. Кроме того, Куба попросила принять её в число стран — партнёров БРИКС. БРИКС консолидирует «в качестве ключевого игрока глобальную политику и надежду стран Глобального Юга», заявил генеральный директор кубинского МИД по двусторонним вопросам Карлос Перейра.

В июне министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил о желании страны присоединиться к БРИКС. 25 сентября Путин сообщил, что в рамках саммита БРИКС в Казани он планирует провести встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.