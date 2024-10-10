Москва, 10 октября, 2024, 15:04 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин выступит на деловом форуме БРИКС в Москве, сообщил 10 октября помощник главы государства Юрий Ушаков.

Также на мероприятии будут представлены видеообращения лидеров ряда стран, рассказал Ушаков.

«Это масштабное мероприятие, в котором принимают участие и официальные представители, и представители деловых кругов, и бизнеса, этот форум является составной частью саммита БРИКС. На Деловом форуме предполагается выступление нашего президента, также мы заслушаем видеообращения глав ряда стран», — сказал помощник президента.

Деловой форум БРИКС пройдёт 17–18 октября в Москве.

Как передавало ИА Регнум, саммит глав государств БРИКС пройдёт 22–24 октября в Казани. Участие в нём примет в том числе генсек ООН Антониу Гутерриш.

В сентябре Путин заявил, что более 30 стран проявляют готовность к присоединению и сотрудничеству с БРИКС. Президент отметил, что новые члены объединения — самодостаточные государства, с быстро развивающимися экономиками и со своей самобытной культурой. 8 октября Путин пригласил лидеров СНГ поучаствовать в предстоящем саммите.

В июне министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил о желании страны присоединиться к БРИКС. Путин позднее сообщил, что 23 октября в рамках саммита организации в Казани он планирует провести встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.