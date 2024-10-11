Ашхабад, 11 октября, 2024, 14:26 — ИА Регнум. Однозначно будут предприняты попытки отговорить лидеров стран от участия в саммите БРИКС в Казани, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА Регнум Дмитрий Песков

«Это однозначно будет, потому что постоянно на все страны оказывается давление, с тем чтобы помешать развитию отношений с нашей страной. Но дело в том, что все страны заинтересованы в развитии этой кооперации, потому что она в интересах всех народов», — сказал Песков, отвечая на вопрос корреспондента «Известий».

Он уточнил, что модель, предлагаемая Россией в рамках БРИКС, кардинально отличается от западной. По его словам, российская модель основывается на равноправии, на готовности учитывать взаимные интересы и озабоченности между государствами.

Саммит БРИКС пройдёт в Казани 23–24 октября.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин прибыл в Ашхабад 11 октября для участия в международном форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций — основа мира и развития». Мероприятие посвящено 300-летию со дня рождения туркменского классика, поэта-мыслителя Махтумкули Фраги.

В ходе своего выступления глава российского государства отметил, что международные отношения вступили в эпоху коренных изменений. Россия готова обсуждать новый миропорядок, а всеобщий мир может быть достигнут только при учёте мнения каждой страны, подчеркнул президент.

Также прошла встреча между Путиным и новым президентом Ирана Масудом Пезешкианом, который выразил надежду на подписание договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве с Россией на предстоящем саммите БРИКС в Казани.

Ранее Песков рассказал, что в ходе рабочего визита у президента также запланирован ряд встреч с руководителями иностранных государств.