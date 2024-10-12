Магас, 12 октября, 2024, 16:28 — ИА Регнум. Вооружённое нападение на сотрудников полиции Ингушетии является бесчеловечным актом, который прежде всего направлен против правоохранительной системы. Об этом 12 октября заявил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

Shatokhina Natalia/Global Look Press

Он напомнил, что вечером 11 октября злоумышленники совершили нападение на автомобиль, в котором находились сотрудники полиции и гражданские лица. В результате трое сотрудников правоохранительных органов получили ранения, несовместимые с жизнью.

«Они стали жертвами бесчеловечного акта, направленного не только против правоохранительных органов, но и против стабильности и безопасности в регионе», ― отметил в Telegram-канале глава Ингушетии.

Калиматов добавил, что правоохранительные органы республики делают всё возможное, чтобы раскрыть преступление и привлечь виновных к ответственности.

Как передавало ИА Регнум, в Ингушетии поздним вечером 11 октября неизвестные открыли стрельбу по машине, в которой ехал замруководителя Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) МВД по Ингушетии Адам Хамхоев. Он не пострадал, но погибли трое мужчин. У всех фамилия Аушевы. Один из погибших, сотрудник патрульной службы, в момент происшествия находился не при исполнении.

Позднее автомобиль, из которого открыли стрельбу по полицейским на въезде в Магас, нашли сожжённым в Северной Осетии.

В Магасе возбудили уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов»), ч. 1 ст. 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия»).

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела о посягательстве на жизнь полицейских в Ингушетии.