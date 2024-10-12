Магас, 12 октября, 2024, 12:47 — ИА Регнум. Telegram-канал «112» опубликовал видео расстрела автомобиля с сотрудником центра «Э» в Ингушетии.

Кадр из видео

На кадрах показано, как ВАЗ-2115 выехал на дорогу и продолжил движение в сторону внедорожника. Спустя некоторое время по этому автомобилю была открыта стрельба. От сильных выстрелов у транспортного средства снесло крышу, также вылетели стёкла.

В результате нападения погибли три человека, ещё один был доставлен в больницу.

«Его состояние врачи оценивают как тяжёлое. Он находится в реанимации», — сказано в публикации канала.

Как передавало ИА Регнум, в Ингушетии поздним вечером 11 октября неизвестные открыли стрельбу по машине, в которой ехал полицейский с родственниками. Погибший сотрудник патрульной службы в момент происшествия находился не при исполнении. В машине, откуда раздались выстрелы, было несколько мужчин.

Ранее сообщалось о том, что в Хмельницкой области в результате стрельбы пострадали полицейский и гражданский. Инцидент произошёл во время задержания мужчины за вождение в состоянии алкогольного опьянения. В то время как мужчине выписывали протокол о правонарушении, он достал автомат и открыл стрельбу по полицейской машине.