Москва, 12 октября, 2024, 11:56 — ИА Регнум. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад об уголовном деле о посягательстве на жизнь полицейских в Ингушетии. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

СК РФ по Республике Ингушетия

«Уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов в Республике Ингушетия поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — сказано в сообщении.

По данным следствия, стрельба произошла в 22 часа в городе Назрани возле федеральной трассы «Кавказ». Как уточнили в СК, неизвестные обстреляли автомобиль с сотрудниками полиции, в результате чего погибли трое человек, включая правоохранителя.

«Председатель Следственного комитета РФ поручил и. о. руководителя следственного управления по Республике Ингушетия Асхабову А. М. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и всех установленных обстоятельствах», — добавили в СК.

Как передавало ИА Регнум, автомобиль, из которого расстреляли машину на въезде в Магас, нашли сожженным в Северной Осетии.

В машине было четыре человека, трое из них от полученных ранений скончались. У всех погибших фамилия Аушевы.

В Магасе возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).