Магас, 12 октября, 2024, 00:09 — ИА Регнум. По предварительной информации, в машине, по которой неизвестные открыли стрельбу вечером 11 октября в Ингушетии, находился сотрудник полиции со своими родственниками. Об этом «РИА Новости» сообщили в правоохранительных органах региона.

Иван Шилов ИА Регнум Стрельба

Всего в машине было четыре человека, трое из них от полученных ранений скончались в больнице.

«В результате обстрела, по предварительным данным, погиб один сотрудник полиции и двое гражданских», — сказал собеседник агентства.

В Telegram-канале «Сапа Кавказ» говорится, что погибшие в Ингушетии приходились родственниками главе благотворительного фонда «Мубарак» Микаилу Аушеву.

От полученных ранений скончались Илез Аушев, 39 лет, Амир Аушев, 43 года, и Беслан Аушев, 39 лет.

Один из них, по уточненным данным, был бывшим сотрудником полиции. Остальные — гражданские. Предположительно стрельбу открыли по сотруднику центра «Э» Адаму Хамхоеву, который был вместе с Аушевыми в машине. Он не пострадал. Погибшие были его охраной.

Машину из которой стреляли, нашли сгоревшей в Северной Осетии.

Как сообщало ИА Регнум, в Ингушетии поздним вечером 11 октября неизвестные открыли стрельбу по машине, в которой ехали четыре человека. По неофициальной информации, в машине находились сотрудники Центра по противодействию экстремизму.

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