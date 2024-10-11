Магас, 12 октября, 2024, 00:48 — ИА Регнум. В Магасе Ингушетии возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия). Подробности сообщили в СУ СК РФ по республике.

МВД Ингушетии На месте происшествия

По версии следствия, 11 октября в 22:00 в Назрани, на федеральной трассе «Кавказ», неизвестные лица, находясь в автомобиле, расстреляли машину, в которой находились сотрудники МВД Ингушетии. В результате нападения погибли трое человек, включая сотрудника полиции.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Ведётся розыск нападавших.

Как сообщало ИА Регнум, автомобиль Lada 2115, из которого расстреляли машину замруководителя Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) МВД по Ингушетии Адама Хамхоева, нашли сожженным в селе Майское в Северной Осетии.

В числе погибших — полицейский из Назрани и его родственники. Они были двоюродными братьями Хамхоева.

В машине, по которой стреляли, было четыре человека, трое из них от полученных ранений скончались.

Вечером 11 октября неизвестные обстреляли автомобиль Адама Хамхоева, он не пострадал. У всех погибших фамилия Аушевы.