Магас, 12 октября, 2024, 00:28 — ИА Регнум. Автомобиль, из которого расстреляли машину замруководителя Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) МВД по Ингушетии Адама Хамхоева на въезде в Магас, нашли сожженным в Северной Осетии. Об этом ТАСС сообщили в МВД республики.

СКР Сгоревший автомобиль

По информации полиции, автомобиль Lada 2115, из которого стреляли, обнаружили сгоревшим в районе села Майское в Северной Осетии.

«Нападавшие скрылись», — добавили в полиции.

МВД ведёт розыск подозреваемых.

В числе погибших — полицейский из Назрани и его родственники.

Как сообщало ИА Регнум, в машине, по которой стреляли, было четыре человека, трое из них от полученных ранений скончались.

Вечером 11 октября неизвестные обстреляли автомобиль Адама Хамхоева. Трое человек погибли, Хамхоев не пострадал. У всех погибших фамилия — Аушевы.