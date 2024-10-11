Машину, из которой стреляли по Хамхоеву в Ингушетии, нашли сгоревшей
Автомобиль, из которого стреляли по полицейским, нашли сгоревшим в селе в Осетии
Магас, 12 октября, 2024, 00:28 — ИА Регнум. Автомобиль, из которого расстреляли машину замруководителя Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) МВД по Ингушетии Адама Хамхоева на въезде в Магас, нашли сожженным в Северной Осетии. Об этом ТАСС сообщили в МВД республики.
По информации полиции, автомобиль Lada 2115, из которого стреляли, обнаружили сгоревшим в районе села Майское в Северной Осетии.
«Нападавшие скрылись», — добавили в полиции.
МВД ведёт розыск подозреваемых.
В числе погибших — полицейский из Назрани и его родственники.
Как сообщало ИА Регнум, в машине, по которой стреляли, было четыре человека, трое из них от полученных ранений скончались.
Вечером 11 октября неизвестные обстреляли автомобиль Адама Хамхоева. Трое человек погибли, Хамхоев не пострадал. У всех погибших фамилия — Аушевы.