Херсон, 12 октября, 2024, 15:20 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны в ночь на 12 октября сбили над территорией Херсонской области 16 беспилотников ВСУ, сообщил глава региона Владимир Сальдо.

Станислав Красильников/РИА Новости

Пострадавших в результате отражённых атак нет, написал губернатор в своём Telegram-канале.

«Сегодня ночью российская ПВО сбила 16 беспилотников противника в небе над Херсонской областью. Среди сбитых целей нашли украинский дрон-камикадзе самолётного типа «Лютый» — дешёвую копию турецкого «Байрактара», — сообщил Сальдо.

Обломки сбитых дронов упали вдали от населённых пунктов и не нанесли ущерб инфраструктуре, добавил губернатор.

Как передавало ИА Регнум, пресс-служба Минобороны ранее сообщила, что в ночь на 12 октября силы ПВО уничтожили и перехватили 47 украинских беспилотников за пределами зоны боевых действий. Над территорией Краснодарского края было сбито 17 БПЛА, над акваторией Азовского моря — 16, над Курской областью — 12 и над Белгородской областью — ещё два летательных аппарата.

Также сообщалось, что средства ПВО в ходе проведения специальной военной операции за минувшие сутки сбили 11 реактивных снарядов HIMARS и 125 беспилотников ВСУ самолётного типа.

Утром 12 октября беспилотники ВСУ атаковали нефтебазу в городе Ровеньки в ЛНР. Восемь из 10 дронов были сбиты, два сумели достичь цели. На нефтебазе начался пожар. Во время тушения возгорания ВСУ повторно попытались атаковать нефтебазу.

Также 12 октября дрон ВСУ атаковал село Устинка в Белгородской области. Один человек погиб, трое получили ранения. Пострадавших доставили попутным транспортом в белгородскую больницу, врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести.