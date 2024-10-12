Силы ПВО сбили 47 беспилотников в трёх российских регионах
Минобороны: силы ПВО сбили 47 беспилотников в трёх российских регионах
Москва, 12 октября, 2024, 07:43 — ИА Регнум. В ночь на 12 октября силы ПВО уничтожили и перехватили 47 беспилотников киевских боевиков над тремя российскими регионами и Азовским морем. Подробности сообщили в Минобороны России.
По информации ведомства, дежурными средствами противовоздушной обороны ликвидировано 47 украинских беспилотников самолётного типа.
Над территорией Краснодарского края было сбито 17 БПЛА, над акваторией Азовского моря — 16, в небе над Курской областью ликвидировано 12 летательных аппаратов, и два беспилотника уничтожено над Белгородской областью.
Как сообщало ИА Регнум, ночью 12 октября украинские боевики беспилотником атаковали село Устинка в Белгородском районе. Три жителя получили ранения.
В Белгородской области в результате обстрелов со стороны ВСУ ранения получили 11 человек, один житель погиб. В Краснодарском крае беспилотники ВСУ атаковали два района. Повреждены жилые дома и автомобиль, никто не пострадал.
Российские войска за минувшую неделю нанесли 38 групповых ударов высокоточным оружием по энергетической и аэродромной инфраструктуре Украины.