Москва, 12 октября, 2024, 13:47 — ИА Регнум. За минувшие сутки российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 125 беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ), проинформировал 12 октября официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 11 реактивных снарядов HIMARS производства США и 125 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — сообщили в Минобороны.

По данным оборонного ведомства на 12 октября, всего с начала проведения спецоперации были уничтожены 283 вертолёта, 33 544 беспилотных летательных аппарата, 646 самолётов, 582 зенитных ракетных комплекса.

Кроме того, ВС России ликвидировали 18 611 танков и бронированных машин, 1470 передвижных реактивных систем залпового огня, 16 048 миномётов и орудий полевой артиллерии, а также 27 197 единиц специальной военной автомобильной техники противника.

Как передавало ИА Регнум 12 октября, в Приморско-Ахтарске Краснодарского края жителей двух многоквартирных домов эвакуировали из-за фрагмента беспилотника с неразорвавшейся частью во дворе. Отмечается, что пострадавших и разрушений нет. На месте работают экстренные и специальные службы.

В этот же день стало известно, что один мирный житель погиб в результате атаки беспилотника ВСУ на село Устинка в Белгородском районе.

ВСУ начали применять в зоне проведения спецоперации беспилотники, которые способны выпускать расплавленный металл, горящий при температуре 2427 градусов по Цельсию. Украинские бойцы называют такие БПЛА «дроны-драконы». В усовершенствованном варианте беспилотника ВСУ используются термитные заряды.