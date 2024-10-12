Белгород, 12 октября, 2024, 13:10 — ИА Регнум. Один мирный житель погиб в результате атаки беспилотника ВСУ на село Устинка в Белгородском районе, сообщил 12 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Ещё три человека получили ранения, написал глава региона в своём Telegram-канале.

«К большому горю, после подомового обхода стало известно о погибшем мирном жителе. В результате вражеской атаки мужчина скончался на месте», — сообщил Гладков.

Трое пострадавших были доставлены в больницу Белгорода попутным транспортом, рассказал также губернатор. У них диагностировали минно-взрывные травмы. Врачи оценивают состояние всех пострадавших как средней степени тяжести, им оказывается вся необходимая помощь, добавил Гладков.

Как передавало ИА Регнум, ранее 12 октября беспилотники ВСУ атаковали нефтебазу в городе Ровеньки в ЛНР. Восемь из 10 дронов были сбиты, два сумели достичь цели. На нефтебазе начался пожар. Во время тушения возгорания ВСУ повторно попытались атаковать нефтебазу.

В ночь на 12 октября силы ПВО уничтожили и перехватили 47 украинских беспилотников за пределами зоны боевых действий, сообщила ранее пресс-служба Минобороны. Над территорией Краснодарского края было сбито 17 БПЛА, над акваторией Азовского моря — 16, над Курской областью — 12 и над Белгородской областью — ещё два летательных аппарата.