ЛНР, 12 октября, 2024, 10:13 — ИА Регнум. Беспилотники ВСУ атаковали нефтебазу в городе Ровеньки в ЛНР, что привело к пожару. Об этом сообщили 12 октября журналистам в правительстве региона.

МЧС России

«Десять вражеских беспилотников атаковали этой ночью нефтебазу в Ровеньках. Восемь из них благодаря оперативным действиям ПВО удалось сбить, и только два достигли цели», — говорится в сообщении.

После атаки загорелся один из резервуаров. Во время тушения пожара украинские войска ещё несколько раз пытались ударить по нефтебазе. Пострадавших в результате происшествия нет, добавили в правительстве.

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Пожар в Ровеньках оперативно ликвидирован, сообщили в пресс-центре МЧС России. В тушении ёмкости с топливом участвовали 28 специалистов с привлечением пяти единиц техники.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 12 октября силы ПВО уничтожили и перехватили 47 украинских беспилотников над российскими территориями за пределами зоны боевых действий, а также над Азовским морем. Над территорией Краснодарского края было сбито 17 БПЛА, над акваторией Азовского моря — 16, над Курской областью — 12, над Белгородской областью — ещё два летательных аппарата, уточнили в Минобороны.