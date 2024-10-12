Астана, 12 октября, 2024, 12:35 — ИА Регнум. Решение о необходимости проведения товарищеского матча между сборными России и Казахстана должен принять главный тренер казахстанской команды Станислав Черчесов, сообщил президент Казахстанской федерации футбола Адлет Барменкулов.

«У нас добрые отношения с РФС. Решение полностью на стороне Станислава Саламовича. Ему надо обновлять команду, поэтому он должен сделать заявку о том, что нам нужна игра. Если ему будет нужна игра, мы будем вести переговоры», — сказал Барменкулов агентству «РИА Новости».

Черчесов возглавил сборную Казахстана в июне 2024 года. В 2016–2021 годах он был главным тренером национальной сборной РФ. Под его руководством команда вышла в четвертьфинал чемпионата мира 2018 года.

Российский футбольный союз (РФС) пока не смог найти соперника для сборной России на октябрь.

Как передавало ИА Регнум, 9 октября сборная России отказалась от футбольного матча с Пакистаном в октябре. Обсуждается проведение встречи в следующем месяце.

Главный тренер российской команды Валерий Карпин сообщил, что в ноябре планируются два товарищеских матча, один из вероятных соперников — команда Сирии.

7 октября стало известно об отказе сборной Таджикистана сыграть с российской командой. Пресс-секретарь федерации футбола Таджикистана Фаридун Салиев объяснил это несовпадением планов.

Из-за обрушившегося на Вьетнам тайфуна «Яги» 7 сентября не состоялся товарищеский матч с участием футбольных сборных России и Таиланда. За два дня до этого российские футболисты в Ханое победили команду из Вьетнама в товарищеском матче со счётом 3:0.