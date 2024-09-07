Москва, 7 сентября, 2024, 12:46 — ИА Регнум. Нестабильный прогноз погоды во Вьетнаме стал причиной отказа от переноса товарищеского матча сборных России и Таиланда по футболу. Об этом 7 сентября сообщил генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.

ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

«Вьетнамцы предлагали перенести игру на завтра, но, во-первых, нет никаких гарантий по прогнозу погоды, а во-вторых, если сборная задержится в Ханое ещё на день, то процесс обратной акклиматизации по возвращении в Россию может занять какое-то время», — процитировала его газета «Спорт-Экспресс».

Он уточнил, что акклиматизация может помешать выступлению футболистов в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Ещё одной проблемой Митрофанов назвал расположение стадиона. Он находится в низине и при продолжительных ливнях станет напоминать бассейн для проведения турниров по водным видам спорта.

Как сообщало ИА Регнум, 7 сентября матч сборной России по футболу с представителями Таиланда отменили из-за обрушившегося на Вьетнам тайфуна «Яги». Решение принимали с учётом количества уже выпавших осадков и прогноза погоды на ближайшие сутки в Ханое.

Супертайфун «Яги» пришёл на территорию провинции Хайнань 6 сентября. Из-за погодных условий как минимум два человека погибли и ещё 92 пострадали, передавало агентство Xinhua. 12 человек пострадали в городе Вэньчане и ещё 80 — в городе Хайкоу.

Впоследствии, когда ветер и дождь стихли, на острове понизили уровень режима экстренного реагирования на стихийные бедствия и преступили к восстановительным работам. Уточнялось, что 51 из 89 заблокированных в результате прохождения тайфуна магистралей уже расчищены.