Москва, 9 октября, 2024, 16:10 — ИА Регнум. Сборная России по футболу не выйдет против Пакистана в октябре в товарищеском матче, сообщили 9 октября журналистам в службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС).

Petrov Sergey/Global Look Press

Российская сторона, пояснили в организации, продолжила обсуждать с Пакистаном возможность проведения товарищеского матча, но, приняв во внимание сроки начавшегося учебно-тренировочного сбора, решила игру не проводить.

«На октябрьском сборе команда Валерия Карпина проведёт мастер-класс для детей из Белгородской и Курской областей, а также встретится с болельщиками на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина 10 октября», — добавили в РФС.

Переговоры по товарищеским играм в ноябре близки к завершению, соперников объявят после подписания договоров, отметили в футбольном союзе.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Пакистанской федерации футбола (ПФФ) заявили, что национальная сборная не будет проводить матч с Россией, но на игру могут отправить команду из футболистов разных клубов. Пакистанская сторона также предложила перенести товарищескую встречу на ноябрь.

Главный тренер российской команды Валерий Карпин сообщил, что в ноябре планируются два товарищеских матча, один из вероятных соперников — команда Сирии. Тренер отклонил идею о матче с неофициальной сборной Пакистана, так как смысла в такой игре, по его словам, нет.

7 октября стало известно об отказе сборной Таджикистана сыграть с российской командой. Пресс-секретарь федерации футбола Таджикистана Фаридун Салиев объяснил это несовпадением планов.

Из-за обрушившегося на Вьетнам тайфуна «Яги» 7 сентября не состоялся товарищеский матч с участием футбольных сборных России и Таиланда. За два дня до этого российские футболисты в Ханое победили команду из Вьетнама в товарищеском матче со счётом 3:0.