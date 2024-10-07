Душанбе, 7 октября, 2024, 17:46 — ИА Регнум. Федерации футбола Таджикистана пришлось отказаться от предложения российской стороны провести в ноябре товарищеский матч национальных сборных из-за несовпадения планов. Об этом пресс-секретарь федерации Фаридун Салиев сообщил 7 октября изданию Sport24.

РИА Новости/Алексей Филиппов Игрок сборной России Даниил Хлусевич и игрок сборной Таджикистана Эхсони Панчшанбе (справа) в товарищеском матче по футболу между сборными командами Таджикистана и России в ноябре 2022 года

Он рассказал, что в июле Российский футбольный союз (РФС) предложил провести товарищеский матч в России в один из осенних месяцев, когда у сборных не будет игр. Но в сентябре команда Таджикистана отправилась на турнир в Малайзию, в октябре участвует в Кубке Короля в Таиланде, а в ноябре встретится с другими соперниками.

«На ноябрь мы планировали исключительно домашние матчи, а российская сторона предлагала провести игры на территории РФ. Произошла несостыковка по планам», — пояснил Салиев.

Он добавил, что федерация оперативно уведомила РФС о невозможности провести матч в ноябре и предложила рассмотреть другие сроки в 2025 году.

Сбор российской команды стартовал в Новогорске 7 октября. Пока у неё нет подтверждённого соперника для участия в товарищеском матче, но есть предварительные договорённости об игре со сборной Туркмении. Матч может состояться в Москве 15 ноября.

Как сообщало ИА Регнум, 7 сентября из-за обрушившегося на Вьетнам тайфуна «Яги» не состоялся товарищеский матч с участием футбольных сборных России и Таиланда. Ранее, 4 сентября, российская сборная в Ханое обыграла вьетнамцев со счётом 3:0.