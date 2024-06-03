Астана, 3 июня, 2024, 14:25 — ИА Регнум. Россиянин Станислав Черчесов назначен новым главным тренером сборной Казахстана по футболу, сообщила 3 июня пресс-служба федерации футбола страны.

Кирилл Венедиктов Станислав Черчесов

Ранее назначение на этот пост подтвердил и сам Черчесов.

«На должность главного тренера национальной сборной Казахстана по футболу назначен российский специалист Станислав Черчесов», — сказано в сообщении федерации.

Пресс-служба напомнила, что ранее Черчесов занимал пост главного тренера в московском «Спартаке», сочинской «Жемчужине», грозненском «Тереке» (ныне — «Ахмат»), пермском «Амкаре», московском «Динамо», польской «Легии» и «Ференцвароше» из Венгрии.

В качестве главного тренера российский специалист выигрывал чемпионаты Польши и Венгрии, а также кубки обеих этих стран. Лучшим его достижением в период клубной работы в России стало второе место «Спартака» в чемпионате 2007 года.

Кроме того, в 2016–2021 годах Черчесов возглавлял национальную сборную России. Под его руководством команда вышла в четвертьфинал чемпионата мира 2018 года.

Пост главного тренера сборной Казахстана ранее занимал Магомед Адиев. Федерация ранее сообщила, что этот специалист решил сосредоточиться на клубной работе в грозненском «Ахмате».

Как передавало ИА Регнум, в марте 2023 года Черчесов заявил, что не планирует обсуждать интерес к нему со стороны клубов из Азии и собирается продолжать работу в «Ференцвароше». Пост главного тренера венгерской команды он занимал до июля того же года.