Вашингтон, 12 октября, 2024, 10:36 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден направил сообщения в правительство Ирана, в которых заявил, что любые попытки покушения на жизнь кандидата в президенты Дональда Трампа должны прекратиться. Об этом сообщил журнал Politico со ссылкой на источники в администрации президента США.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Байден направил сообщения в верхние эшелоны правительства Ирана, предупредив их о необходимости прекратить заговоры против Трампа и бывших американских чиновников. Ирану было заявлено, что любые попытки покушения на жизнь Трампа будут расцениваться как акт войны», — отмечено в публикации.

Утверждается, что Иран открыто угрожает Трампу с января 2020 года, когда по его приказу был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Угрозам якобы подверглись также и члены бывшей администрации, которые курировали его стратегию национальной безопасности. Сообщается также, что все эти лица, так же как и Трамп, окружены сейчас дополнительной охраной, однако даже этого может быть недостаточно.

Как предавало ИА Регнум, 3 января 2020 года в результате авиаудара американских сил в районе аэропорта Багдада погиб генерал Сулеймани. Тогда в Пентагоне заявили, что удар нанесли по личному приказу действующего на тот момент президента США Дональда Трампа. Он позднее заявлял, что Вашингтон не гнушается ликвидацией тех, кого считает противником США, а ЦРУ организовало множество убийств.

13 июля в Трампа стреляли на предвыборном митинге в округе Батлер (штат Пенсильвания). Он получил лёгкое ранение в ухо. Стрелявший в бывшего главу Белого дома 20-летний американец Томас Мэттью Крукс был убит на месте сотрудниками Секретной службы.

Второе покушение на Трампа было совершено 15 сентября, когда он играл в гольф в Уэст-Палм-Бич (штат Флорида). В результате инцидента политик не пострадал. ФБР в тот же день информировало о задержании подозреваемого Райана Уэсли Рута. Через несколько дней ему официально предъявили обвинения в покушении на Трампа и ряде других преступлений. В ходе судебного заседания во Флориде Рут отказался признать вину.

11 октября Байден отдал приказ охранять Трампа как действующего президента США. По его словам, при необходимости Трампу передадут военную технику.