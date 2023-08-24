Вашингтон, 24 августа, 2023, 16:57 — ИА Регнум. Вашингтон не гнушается ликвидацией тех, кого считает противником США, и Центральное разведывательное управление (ЦРУ) организовало множество убийств. Об этом бывший американский президент рассказал в интервью журналисту Такеру Карлсону, опубликованному в соцсети X (бывш. Twitter).

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Мы многих убили, используя ЦРУ. Я должен это отметить. Очень плохих людей», — сказал Трамп.

В качестве примера он привёл убийство командующего силами спецназначения «Аль-Кудс» в элитном подразделение Ирана Корпус стражей Исламской революции генерала Касема Сулеймани. Также экс-президент заявил, что американская сторона ликвидировала главаря террористической организации «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.

На вопрос журналиста, знает ли Трамп, чем занималось ЦРУ во время его президентства, бывший глава государства сказал, что не знает, но заявил, что у него были хорошие отношения с этим ведомством.

Как сообщало ИА Регнум, о смерти Абу Бакра аль-Багдади сообщили в ноябре 2022 года. При этом гостелевидение Сирии сообщило, что его нейтрализовали бойцы сирийской правительственной армии.

При этом племянник убитого американского президента Джона Кеннеди Роберт Кеннеди — младший заявил в мае 2023 года, что ЦРУ причастно к гибели его дяди. Он сказал, что есть убедительные доказательства, что это ведомство участвовало в убийстве главы государства.