Москва, 12 октября, 2024, 08:20 — ИА Регнум. Уголовное дело возбуждено в отношении американца Деррика Бейлса, который участвует в боевых действиях в Курской области на стороне Украины. Об этом сообщает 12 октября пресс-служба СК России.

Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Следствием установлено, что Бейлс лично принимает непосредственное участие в вооружённом конфликте в качестве наёмника на территории Российской Федерации в составе ЧВК «Форвард обсервейшен групп», воюющей на стороне ВФУ», — говорится в сообщении.

Гражданина США заочно обвиняют в совершении ряда преступлений, в числе которых наёмничество, убийства и покушения, незаконное пересечение границы, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов, применение насилия в отношении представителя власти.

Как сообщало ИА Регнум, утром 6 августа подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) вторглись в Курскую область, намереваясь захватить территорию. Их продвижение остановили российские военные. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.

По данным Минобороны РФ на 11 октября, ВСУ потеряли около 21,9 тыс. бойцов и 139 танков за время боевых действий на курском направлении.

Президент Владимир Путин назвал вторжение под Курск масштабной провокацией киевского режима, отметив, что ВСУ ведут неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что речь идёт об очередном теракте со стороны Киева.

Число мирных жителей, которых признали потерпевшими по делу о нападении ВСУ на Курскую область, исчисляется тысячами. Возбуждены уголовные дела в отношении украинских военачальников, причастных к совершению преступлений в курском приграничье, сообщили в СК России.