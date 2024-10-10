Курск, 10 октября, 2024, 14:05 — ИА Регнум. Потери ВСУ в Курской области в минувшие сутки составили более 200 человек, а за всё время ведения боевых действий на данном направлении с августа 2024 года — более 21,5 тыс. человек, сообщила 10 октября пресс-служба Министерства обороны.

Kaniuka Ruslan/Global Look Press

«Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 21 550 военнослужащих», — сказано в сообщении.

Также за всё время ведения боевых действий в Курской области ВСУ потеряли сотни единиц военной техники, в том числе 139 танков, 66 боевых машин пехоты, 98 бронетранспортёров, 892 боевые бронированные машины, 177 артиллерийских орудий, 33 пусковые установки реактивных систем залпового огня (включая HIMARS и MLRS), девять пусковых установок зенитных ракетных комплексов и 46 станций радиоэлектронной борьбы.

Как передавало ИА Регнум, также 10 октября пресс-служба военного ведомства сообщила, что в минувшие сутки подразделения ВС РФ отразили в Курской области две атаки противника. Пять военнослужащих ВСУ в указанный период сдались в российский плен.

Кроме того, авиацией, ракетными войсками и огнём артиллерии были нанесены удары по районам сосредоточения, скоплениям живой силы и техники, а также резервам противника вблизи 16 населённых пунктов Курской области и восьми населённых пунктов Сумской области.