Москва, 11 октября, 2024, 22:28 — ИА Регнум. В случае победы кандидата в президенты США Дональда Трампа на ноябрьских выборах главы Белого дома российский лидер Владимир Путин может потребовать капитуляции Украины и её отказа от вхождения в НАТО. Таким образом заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал высказывание спикера палаты представителей США Майка Джонсона о том, что при победе Трамп созвонится с Путиным на тему украинского конфликта и потребует закончить его.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«А что если Путин скажет: «Ещё нет. Украина должна капитулировать и не присоединяться к НАТО», — отреагировал Медведев в соцсети X.

Ранее Трамп в ходе предвыборной гонки неоднократно заявлял, что для разрешения российско-украинского конфликта ему потребуется всего 24 часа.

Как сообщало ИА Регнум, по мнению экс-премьера Чехии Андрея Бабиша, дальнейшую судьбу украинского конфликта определит исход выборов в США. Он добавил, что победа Дональда Трампа, который обещал положить конец военным действиям на Украине, была бы лучшим исходом с точки зрения интересов Европы.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что одним из условий для переговоров Москвы и Киева будет заявление украинских властей об отказе от намерений вступить в НАТО. Кроме того, для начала переговоров киевский режим должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году, заявлял глава государства.