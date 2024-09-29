Прага, 29 сентября, 2024, 16:00 — ИА Регнум. Дальнейшую судьбу украинского конфликта определит исход выборов в США. Об этом заявил экс-премьер Чехии Андрей Бабиш.

Vlada.cz

«Давайте быть реалистами: выборы в США определят войну на Украине», — сказал он в беседе с изданием Financial Times.

Политик добавил, что победа кандидата в президенты Дональда Трампа была бы лучшим исходом с точки зрения интересов Европы. Это связано с обещаниями Трампа в случае победы положить конец украинскому конфликту, объяснил он.

Как сообщало ИА Регнум, кандидат в президенты США неоднократно заявлял, что для разрешения российско-украинского конфликта ему потребуется всего 24 часа. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что его встревожили слова американского политика про урегулирование конфликта между Россией и Украиной всего за сутки. Зеленский пояснил, что его идея, как этого добиться, неизвестна, и даже если она не подойдёт Украине, Трамп сделает всё, чтобы её добиться.

В Кремле неоднократно отмечали, что Россия готова начать переговоры, если ВСУ полностью выведут бойцов с территории ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей. По словам президента России Владимира Путина, Вооружённые силы России прекратят вести огонь, как только Киев начнёт выполнение этого требования и официально заявит об отказе вступать в НАТО.