Москва, 11 октября, 2024, 17:33 — ИА Регнум. Страны БРИКС обсуждают возможность создания кредитного рейтингового агентства (КРА) в рамках объединения для содействия внутренним инвестиционным процессам, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов по итогам второй встречи министров финансов и управляющих ЦБ стран БРИКС в Москве 11 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Нам нужно собственное агентство для того, чтобы наши компании могли осуществлять инвестиции внутри стран БРИКС, чтобы наши эмитенты ценных бумаг получали определённый рейтинг не только от западных рейтинговых агентств, но и агентств, которые работают внутри БРИКС», — сказал он.

По его словам, современные мировые КРА, будучи частью западной инфраструктуры, подвержены политизации.

По информации ЦБ РФ, основной деятельностью КРА является подготовка, присвоение, подтверждение, пересмотр, отзыв кредитных рейтингов и прогнозов по ним. Кредитный рейтинг — мнение КРА о способности государства или организации меньших масштабов исполнять принятые на себя финансовые обязательства.

Как передавало ИА Регнум, 10 октября Силуанов высказался также о политизации Бреттон-Вудских институтов, которые, по его мнению, подлежат замене. Он заявил, что страны БРИКС должны создать свои аналоги в рамках объединения.

В сентябре президент России Владимир Путин заявил, что глобальный рост экономики XXI века будет сосредоточен не в Европе и не в Северной Америке, а в странах БРИКС. Европейские и североамериканские страны постепенно утрачивают своё место в мировой экономике, хотя «тормозной путь» будет долгим, отметил глава государства.

На саммит глав государств БРИКС, который пройдёт в Казани 23–24 октября, Россия пригласила 36 иностранных лидеров. Лидеры более 20 стран подтвердили своё участие в саммите. Приедет на мероприятие и генсек ООН Антониу Гутерриш.