Москва, 10 октября, 2024, 18:46 — ИА Регнум. Институты Бреттон-Вудской финансовой системы политизируются и не справляются с изначальной миссией, поэтому страны БРИКС должны создать свои аналоги в рамках объединения, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов на встрече министров финансов и управляющих ЦБ БРИКС.

Владимир Федоренко/РИА Новости Министр финансов РФ Антон Силуанов

«Бреттон-Вудская система стала площадкой для создания таких главных институтов — это Международный валютный фонд (МВФ) и Международный банк реконструкции и развития (МБРР). Мы видим, что сегодня эти институты тоже политизируются. То есть они не исполняют ту изначальную роль, для которых они создавались, не соответствуют тем потребностям и интересам стран БРИКС», — сказал он.

Он уточнил, что альтернативные финансовые институты должны быть созданы в рамках объединения БРИКС.

Бреттон-Вудская финансовая система была установлена после конференции в США в 1944 году. Помимо создания МВФ и МБРР соглашение подразумевало переход от золотого стандарта к долларовому.

Как передавало ИА Регнум, в октябре 2023 года президент России Владимир Путин заявил о потребности сменить Бреттон-Вудскую систему и власть доллара. По его словам, американские власти «сами стреляют себе в ногу», ограничивая для других стран расчёты в долларах, ведь этим они только ускоряют процессы распада существующей финансовой системы, а в это время азиатские страны развиваются быстрыми темпами.

В июне 2023 года российский лидер назвал условием конца доллара отказ от расчётов в этой в валюте при операциях с нефтью и газом. Кроме того, он рассказал, что у России не было замысла свести на нет роль доллара, а в его ослаблении виноваты власти США, которые подрывают доверие к американской валюте, преследуя свои сиюминутные политические цели.