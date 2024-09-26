Москва, 26 сентября, 2024, 14:13 — ИА Регнум. Глобальный рост экономики XXI века будет сосредоточен не в Европе и не в Северной Америке, а в странах БРИКС, заявил 26 сентября в ходе выступления на пленарном заседании «Российской энергетической недели» президент Владимир Путин.

РИА Новости/Григорий Сысоев

Европа и Северная Америка утрачивают позиции в мировой экономике, лидерами по темпам экономического роста будут государства Глобального Юга с высоким уровнем рождаемости, отметил глава государства.

«Конечно, фундаментальные основы европейской экономики, американской — они очень серьёзные, мощные, они, конечно, функционируют и будут функционировать. Этот тормозной путь будет долгим. Но всё-таки основной рост сосредоточится не в Европе и не в Северной Америке, которые постепенно утрачивают свои позиции в мировой экономике», — сказал президент.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3918867" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> О формировании многополярной модели развития

Страны, стремящиеся вступить в БРИКС, видят перспективу в равноправном мироустройстве с уважением к национальным интересам государств, подчеркнул Путин. Организация видит свою задачу в сложении экономических потенциалов стран-членов и создании пространства взаимовыгодного сотрудничества, отметил он.

Как передавало ИА Регнум, в своём выступлении президент также заявил, что Россия готова укреплять суверенитет своих партнёров в сфере энергетики. РФ намерена не просто продавать энергоресурсы, но и помогать другим странам формировать собственный топливно-энергетической комплекс, сказал Путин.

Партнёры РФ заинтересованы в переходе на национальные валюты в оплате российского экспорта, отметил также глава государства. Доля рубля во внешнеторговых расчётах России приближается к 40%, напомнил он.