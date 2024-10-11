Москва, 11 октября, 2024, 14:21 — ИА Регнум. Российские военные за сутки отразили пять атак ВСУ в Курской области, противник потерял до 40 бойцов. Об этом сообщает 11 октября Минобороны РФ в Telegram-канале.

Сергей Бобылев/РИА Новости

В ведомстве уточнили, что подразделения российской группировки «Север», продолжая наступление, нанесли поражение украинским войскам у населённых пунктов Дарьино, Любимовка, Толстый Луг, Новый Путь и Плёхово. Кроме того, они отразили атаки в направлении Любимовки, Малой Локни, Новой Сорочины и Кремяного.

«В результате ВСУ потеряли до 40 человек убитыми и ранеными, уничтожены боевая машина пехоты, боевая бронированная машина и автомобиль», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, утром 6 августа подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) вторглись в Курскую область, намереваясь захватить территорию. Их продвижение остановили российские военные. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.

Президент Владимир Путин назвал вторжение под Курск масштабной провокацией киевского режима, отметив, что ВСУ ведут неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что речь идёт об очередном теракте со стороны Киева.

Число мирных жителей, которых признали потерпевшими по делу о нападении ВСУ на Курскую область, исчисляется тысячами. Возбуждены уголовные дела в отношении украинских военачальников, причастных к совершению преступлений в курском приграничье, сообщили в СК России.