Курская область, 11 октября, 2024, 13:22 — ИА Регнум. Около 1500 бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ) попали в окружение российских бойцов в районе села Ольговка Кореневского района Курской области, сообщает Telegram-канал Mash.

Иван Шилов ИА Регнум

В публикации также сказано, что за сутки российские подразделения выбили противника из четырёх населённых пунктов — Любимовка, Шептуховка, Леонидово и Михайловка. Также утром 11 октября ВС России освободили село Новоивановка, находящееся в Суджанском районе Курской области.

По данным Минобороны на 11 октября, российские военные группировки войск «Север» ВС РФ за прошедшую неделю освободили два населённых пункта в Курской области — Новая Сорочина и хутор Покровский.

Также морские пехотинцы Тихоокеанского флота уничтожили украинскую разведывательную группу в Суджанском районе Курской области. Разведгруппу из шести человек, принадлежавших 41-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, выявили в районе хутора Зелёный Шлях.

По данным оборонного ведомства на 10 октября, ВСУ потеряли более 21,5 тыс. бойцов и 139 танков за время боевых действий на курском направлении.