Москва, 11 октября, 2024, 14:12 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли около 21 900 военных за время боёв на курском направлении, проинформировал 11 октября официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял около 21 900 военнослужащих, 144 танка, 69 боевых машин пехоты, 98 бронетранспортеров, 897 боевых бронированных машин», — сообщили в Минобороны.

Также противник потерял 594 автомобиля, 181 артиллерийское орудие, 34 пусковые установки реактивных систем залпового огня, 47 станций РЭБ, девять РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, а также 22 единицы инженерной и другой техники.

Потери украинских подразделений за сутки на курском направлении превысили 300 бойцов. Также российские военные группировки войск «Север» ВС РФ за прошедшую неделю освободили два населённых пункта в Курской области, добавили в оборонном ведомстве.

11 октября ИА Регнум передавало, что около 1500 бойцов ВСУ попали в окружение российских бойцов в районе села Ольговка Кореневского района Курской области.

Также морские пехотинцы Тихоокеанского флота уничтожили украинскую разведывательную группу в Суджанском районе Курской области. Разведгруппу из шести человек, принадлежавших 41-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, выявили в районе хутора Зелёный Шлях.