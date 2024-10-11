ВСУ потеряли 21 900 военных за время боёв на курском направлении
ВСУ потеряли 21 900 военных и 144 танка за время боёв на курском направлении
Москва, 11 октября, 2024, 14:12 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли около 21 900 военных за время боёв на курском направлении, проинформировал 11 октября официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял около 21 900 военнослужащих, 144 танка, 69 боевых машин пехоты, 98 бронетранспортеров, 897 боевых бронированных машин», — сообщили в Минобороны.
Также противник потерял 594 автомобиля, 181 артиллерийское орудие, 34 пусковые установки реактивных систем залпового огня, 47 станций РЭБ, девять РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, а также 22 единицы инженерной и другой техники.
Потери украинских подразделений за сутки на курском направлении превысили 300 бойцов. Также российские военные группировки войск «Север» ВС РФ за прошедшую неделю освободили два населённых пункта в Курской области, добавили в оборонном ведомстве.
11 октября ИА Регнум передавало, что около 1500 бойцов ВСУ попали в окружение российских бойцов в районе села Ольговка Кореневского района Курской области.
Также морские пехотинцы Тихоокеанского флота уничтожили украинскую разведывательную группу в Суджанском районе Курской области. Разведгруппу из шести человек, принадлежавших 41-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, выявили в районе хутора Зелёный Шлях.