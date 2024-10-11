Курск, 11 октября, 2024, 14:08 — ИА Регнум. Потери ВСУ в Курской области составили за минувшие сутки более 300 человек, сообщила 11 октября пресс-служба Министерства обороны.

Евгений Биятов/РИА Новости

Всего за время боевых действий на этом направлении противник потерял около 21 900 человек, сказано в сообщении.

«За сутки потери ВСУ составили более 300 человек, уничтожены 13 единиц бронетехники, в том числе пять танков, три боевые машины пехоты, пять боевых бронированных машин, а также четыре артиллерийских орудия, пусковая установка реактивных систем залпового огня, миномёт, станция радиоэлектронной борьбы и четыре автомобиля», — отметила пресс-служба ведомства.

Как передавало ИА Регнум, также 11 октября пресс-служба Минобороны сообщила, что группировка «Север» продолжает вести наступательные действия в Курской области. В минувшие сутки было отражено пять атак ВСУ. Авиация РФ нанесла удары по скоплениям противника в районах 19 населённых пунктов Курской области и 14 — Сумской области.

Также 11 октября на брифинге Минобороны официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что за прошедшую неделю военнослужащие группировки войск «Север» ВС РФ освободили два населённых пункта в Курской области — Новую Сорочину и Покровский.

Около 1500 бойцов ВСУ попали в окружение российских бойцов в районе села Ольговка в Курской области, сообщил ранее Telegram-канал Mash. В публикации также отмечалось, что за сутки российские подразделения выбили противника из четырёх населённых пунктов — Любимовки, Шептуховки, Леонидово и Михайловки.