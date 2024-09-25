Москва, 25 сентября, 2024, 10:30 — ИА Регнум. Этой осенью россиян ждёт значительная волна мошеннических атак с использованием технологии дипфейк, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на экспертов РАНХиГС.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Эксперты научно-исследовательской лаборатории «Лингвобезопасность и психология информационного воздействия» Президентской академии прогнозируют крупную волну мошеннических атак с использованием технологии дипфейк. По их прогнозам, пик атак придётся уже на эту осень», — сказал собеседник агентства.

Заведующий лабораторией Геннадий Слышкин отметил, что причины, которыми обусловлен данный прогноз, носят как технологический, так и политический характер. Он также добавил, что программы для создания дипфейков стали более доступными. Из-за этого сокращается срок обучения сотрудников соответствующих кол-центров.

Также эксперт предположил, что волна мошеннических атак будет связана с финансовым кризисом на Украине. По его словам, для аферистов поступления от мошенничества являются хорошей «денежной подпиткой».

Как передавало ИА Регнум, ранее стало известно, что мошенники в России принялись тестировать новую и очень сложную схему с использованием портала «Госуслуги» и приложения для электронной подписи «Госключ».

В середине июля появилась информация о том, что в России существенно возросло число телефонных звонков от мошенников, которые представляются сотрудниками коммунальных служб.