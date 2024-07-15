Москва, 15 июля, 2024, 11:54 — ИА Регнум. В России заметно возросло число телефонных звонков, которые совершают мошенники от лица представителей коммунальных служб. Об этом сообщают «Известия».

Иван Шилов ИА REGNUM

Злоумышленники стали использовать в качестве предлогов поверку электросчётчиков, перерасчёт коммунальных платежей, а также скидки на жилищно-коммунальные услуги в честь юбилея. В ходе своих действий они применяют методы социальной инженерии и выманивают код из смс-сообщений для доступа к аккаунту потерпевших на «Госуслугах», где они берут от их имени кредиты и выводят финансовые средства.

В июне этого года произошёл всплеск обращений в правоохранительные органы от граждан, пострадавших от рук мошенников.

Так, например, одним из пострадавших стал житель Подмосковья Александр Серебряков, которому позвонили и представились сотрудниками компании АО «Мосэнергосбыт», которая обслуживает жителей Москвы и Московской области.

«В процессе разговора они попросили назвать код, который пришел мне по СМС от «Госуслуг». А там было ясно написано: «Никому не сообщайте код!» — рассказал мужчина, добавив, что следом он позвонил в саму компанию и уточнил, действительно ли в его доме проводят поверку электросчётчиков.

Уточняется, что минимальные потери пострадавших начинаются от 250 тысяч рублей. Однако ущерб некоторых лиц исчисляется миллионами.

Как передавало ИА Регнум, 2 июля стало известно о новой схеме мошенничества. В ходе неё злоумышленники представляются сотрудниками сотовых операторов и заявляют о якобы произошедшем сбое в системе, выманивая в процессе разговора доступ к личному кабинету абонента оператора.

Ранее в Москве задержали участников и организаторов банды «чёрных риелторов», владевших более чем 60 квартирами. Трое из задержанных разработали и реализовали преступную схему завладения квартирами умерших москвичей на основании ложных документов, которые они предоставляли для оформления квартир в собственность подконтрольных им лиц. Так соучастникам удалось незаконно приобрести право собственности более чем на 60 квартир в Москве и причинить имущественный вред городу на сумму свыше 250 миллионов рублей.