Колокольцев рассказал, как мошенники используют дипфейки от имени МВД
Москва, 25 сентября, 2024, 13:34 — ИА Регнум. Мошенники активно используют дипфейки, порой они делают это даже от имени МВД, генерируя с помощью нейросетей изображения и голоса, сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев на заседании Общественного совета при МВД России.
«Приёмы обмана становятся всё более изощрёнными, активно используются дипфейки. Порой мошенники действуют от имени руководителей различных ведомств, в том числе Министерства внутренних дел Российской Федерации. При этом генерируют с помощью нейросетей их изображения и голоса», — рассказал Колокольцев.
По его словам, на днях в соцсетях распространялся фальшивый видеоролик о работе оперативных подразделений МВД, который был маркирован логотипом министерства и выглядел как подлинный.
Также министр особо подчеркнул важность повышения общей цифровой грамотности населения России для обеспечения безопасности в киберпространстве и для борьбы с такого рода IT-преступлениями.
Как передавало ИА Регнум, 25 сентября эксперты предупредили россиян о крупной волне мошеннических атак с использованием дипфейков. Заведующий лабораторией РАНХиГС Геннадий Слышкин отметил, что причины, которыми обусловлен данный прогноз, носят как технологический, так и политический характер. Он также добавил, что программы для создания дипфейков стали более доступными. Из-за этого сокращается срок обучения сотрудников соответствующих кол-центров. Также эксперт предположил, что волна мошеннических атак будет связана с финансовым кризисом на Украине. По его словам, для аферистов поступления от мошенничества являются хорошей «денежной подпиткой».
В середине июля появилась информация о том, что в России существенно возросло число телефонных звонков от мошенников, которые представляются сотрудниками коммунальных служб.