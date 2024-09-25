Москва, 25 сентября, 2024, 13:34 — ИА Регнум. Мошенники активно используют дипфейки, порой они делают это даже от имени МВД, генерируя с помощью нейросетей изображения и голоса, сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев на заседании Общественного совета при МВД России.

Иван Шилов ИА Регнум

«Приёмы обмана становятся всё более изощрёнными, активно используются дипфейки. Порой мошенники действуют от имени руководителей различных ведомств, в том числе Министерства внутренних дел Российской Федерации. При этом генерируют с помощью нейросетей их изображения и голоса», — рассказал Колокольцев.

По его словам, на днях в соцсетях распространялся фальшивый видеоролик о работе оперативных подразделений МВД, который был маркирован логотипом министерства и выглядел как подлинный.

Также министр особо подчеркнул важность повышения общей цифровой грамотности населения России для обеспечения безопасности в киберпространстве и для борьбы с такого рода IT-преступлениями.

Как передавало ИА Регнум, 25 сентября эксперты предупредили россиян о крупной волне мошеннических атак с использованием дипфейков. Заведующий лабораторией РАНХиГС Геннадий Слышкин отметил, что причины, которыми обусловлен данный прогноз, носят как технологический, так и политический характер. Он также добавил, что программы для создания дипфейков стали более доступными. Из-за этого сокращается срок обучения сотрудников соответствующих кол-центров. Также эксперт предположил, что волна мошеннических атак будет связана с финансовым кризисом на Украине. По его словам, для аферистов поступления от мошенничества являются хорошей «денежной подпиткой».

В середине июля появилась информация о том, что в России существенно возросло число телефонных звонков от мошенников, которые представляются сотрудниками коммунальных служб.