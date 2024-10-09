Москва, 9 октября, 2024, 12:22 — ИА Регнум. У актёра Василия Ливанова выявлено опасное поражение мозга из-за недостаточно высокого уровня кислорода в крови, артисту парализовало правую часть тела, сообщила 9 октября «Газета.Ru».

Сергей Бобылев/ТАСС

Если ситуация не изменится, актёру грозит когнитивная дисфункция и психические расстройства, сказано в материале.

Также у Ливанова, несмотря на проводимую интенсивную терапию, выявлены признаки сердечной и дыхательной недостаточности. Положительной динамики в состоянии здоровья актёра не наблюдается, отмечается в публикации.

Как передавало ИА Регнум, 1 октября Ливанова госпитализировали с инсультом. Состояние здоровья актёра ухудшилось ещё 29 сентября, бригада скорой помощи доставила его в НИИ имени Н. Склифосовского. Телеканал РЕН ТВ сообщил, что Ливанову провели ангиографию и удалили тромб. Отмечалось, что у актёра это уже третий инфаркт мозга.

Старший сын Ливанова Борис 1 октября прокомментировал сообщения о госпитализации отца. По его словам, с актёром всё «относительно хорошо». 3 октября источник Telegram-канала Mash сообщил, что во время лечения у актёра появились признаки дыхательной недостаточности. Его подключили к аппарату ИВЛ.

Также сообщалось, что у Ливанова во время операции произошла остановка сердца. Ливанов остаётся в тяжёлом состоянии в реанимации неврологического отделения НИИ имени Склифосовского, рассказали в учреждении 6 октября.

Ливанов наиболее известен по роли Шерлока Холмса в советском телесериале «Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона». В 2006 году за эту работу Ливанов был удостоен звания почётного члена ордена Британской империи. Также актёр озвучил целый ряд персонажей известных мультфильмов, в том числе Карлсона и Крокодила Гену.