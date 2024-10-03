Москва, 3 октября, 2024, 12:02 — ИА Регнум. Советского и российского актёра и кинорежиссёра Василия Ливанова из-за проблем с дыханием подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). Об этом 3 октября сообщил Telegram-канал Mash.

Григорий Сысоев/РИА Новости Василий Ливанов

По информации источника, во время лечения у актёра появились признаки дыхательной недостаточности.

Отмечается, что уровень кислорода в крови Ливанова после взятых анализов оказался низким и также врачи выявили рост маркеров воспаления, которые превышают норму в пять раз.

«Народному артисту усилили интенсивную терапию, плюсом подключили к ИВЛ», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, 1 октября Ливанова госпитализировали с инсультом в одну из московских клиник. При этом состояние актёра ухудшилось ещё 29 сентября, и бригада скорой помощи доставила его в НИИ им. Н. В. Склифосовского.

Позднее в этот же день телеканал РЕН ТВ сообщил, что Ливанову провели ангиографию и удалили тромб в НИИ им. Н. В. Склифосовского. Отмечалось, что это третий инфаркт мозга у актёра.

Старший сын Ливанова Борис 1 октября прокомментировал сообщения о госпитализации отца. По его словам, с актёром всё «относительно хорошо».

Василий Ливанов наиболее известен по роли Шерлока Холмса в серии фильмов «Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона», основанных на произведениях Артура Конан Дойла. В 2006 году за эту работу Ливанов стал почётным членом ордена Британской империи. Королева Великобритании Елизавета II вручила актёру орден за вклад в дружбу России и Британии.