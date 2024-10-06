Москва, 6 октября, 2024, 17:42 — ИА Регнум. Народный артист РСФСР, киноактёр, режиссёр и сценарист Василий Ливанов остаётся в тяжёлом состоянии в реанимации неврологического отделения НИИ имени Склифософского. Об этом 6 октября «РИА Новости» рассказали в больнице.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС Василий Ливанов

«Состояние пока тяжелое, находится в реанимации неврологии», — объяснили медики.

Как передавало ИА Регнум, 1 октября Ливанова госпитализировали с инсультом. При этом состояние актёра ухудшилось ещё 29 сентября, и бригада скорой помощи доставила его в НИИ имени Н. Склифосовского.

Позднее в этот же день телеканал РЕН ТВ сообщил, что Ливанову провели ангиографию и удалили тромб. Отмечалось, что у актёра это уже третий инфаркт мозга.

Старший сын Ливанова Борис 1 октября прокомментировал сообщения о госпитализации отца. По его словам, с актёром всё «относительно хорошо».

3 октября источник Telegram-канала Mash сообщил, что во время лечения у актёра появились признаки дыхательной недостаточности. Его подключили к аппарату ИВЛ. Также сообщалось, что у Ливанова во время операции произошла остановка сердца.

Василий Ливанов наиболее известен по роли Шерлока Холмса в серии фильмов «Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона», основанных на произведениях Артура Конан Дойла. В 2006 году за эту работу Ливанов стал почётным членом ордена Британской империи. Королева Великобритании Елизавета II вручила актёру орден за вклад в дружбу России и Британии.