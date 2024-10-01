Москва, 1 октября, 2024, 16:55 — ИА Регнум. Старший сын актёра и кинорежиссёра Василия Ливанова Борис 1 октября прокомментировал информацию о госпитализации отца.

Владимир Песня/РИА Новости Василий Ливанов

«Всё относительно хорошо, спасибо за беспокойство», — заявил он «Газете.Ru».

Младший сын Ливанова Николай никак не прокомментировал сообщения о том, что актёр попал в больницу.

Источник ИА Регнум 1 октября сообщил, что 89-летнего Ливанова госпитализировали с инсультом в НИИ им. Н. В. Склифосовского. Его состояние ухудшилось 29 сентября.

Позже семья актёра сообщила телеканалу RT, что Ливанов лежал в больнице и две недели назад его выписали. Сейчас у него проблемы с давлением и низкий гемоглобин.

Как сообщил телеканал РЕН ТВ, Ливанову в НИИ им. Н. В. Склифосовского провели ангиографию и удалили тромб. Сейчас пациент находится в сознании, самостоятельно дышит. У актёра это уже третий инфаркт мозга.

Наиболее известная кинороль Ливанова — сыщик Шерлок Холмс из рассказов британского писателя Артура Конан Дойла. Первая серия советского сериала «Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона» режиссёра Игоря Масленникова вышла в 1979 году, последняя — в 1986 году.