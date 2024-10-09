Москва, 9 октября, 2024, 04:49 — ИА Регнум. Главного редактора телеканала «КВН ТВ», вдову экс-ведущего телеигры Александра Маслякова Светлану Маслякову обвинили в злоупотреблении свободой массовой информации. Таганский районный суд Москвы 8 октября присудил ей административный штраф в размере 4 тыс. рублей.

Uriston.com Штраф

В пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы отметили, что Маслякова признана виновной в совершении административного правонарушения по ч. 2.1 ст. 13.15 КоАП РФ («Злоупотребление свободой массовой информации») за отсутствие маркировки иноагентов в материалах, в которых они упоминались.

Установлено, что в эфире телеканала «КВН ТВ» транслировалась юмористическая зарисовка Семёна Слепакова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и Андрея Макаревича (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) без указания их статуса иноагента.

Как передавало ИА Регнум, Макаревича включили в список иностранных агентов в сентябре 2022 года. Он неоднократно осуждал действия России и высказывался в поддержку действующего киевского режима. В беседе с российскими пранкерами музыкант заявил, что желает победы Украине и «считает до неё дни». Он также пообещал дать концерт в Киеве «в первый же день победы Украины». Основатель «Машины времени» пытался оспорить статус иноагента, но суд отклонил его исковые требования.

Комика и музыканта Слепакова внесли в реестр иностранных агентов за исполнение антироссийских песен и стихов в апреле 2023 года. Кроме поддержки от иностранных источников, он высмеивал чувства матери, потерявшей сына в ходе специальной военной операции, отмечалось на судебном заседании.